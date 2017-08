Peter Madsen virket uinteressert i Wall etter at ubåten sank 

Onsdag bekreftet politiet i København at det var Walls overkropp som ble funnet ved Amager mandag. Kroppen var uten hode, armer og bein, og det var også festet metall til liket, tilsynelatende for at det skulle synke. I tillegg ble Walls blod funnet om bord i ubåten.

Nå har EkstraBladet tatt et tilbakeblikk på Madsens første uttalelser etter at Wall ble meldt savnet seks timer etter at hun ble med ham på ubåten.

Da den danske oppfinneren kom i land i København etter at ubåten hadde sunket fredag for to uker siden, var han kledd i militærlignende kjeledress. Han smilte til kameraene og fortalte til dansk TV 2 at han var «helt okay».

Han virket uinteressert i spørsmålene om den savnede svenske journalisten, i stedet var han opptatt av at ubåten hadde sunket og hvorvidt han kunne få noe igjen på forsikringen.

Da en at politibetjentene spør ham om han har Walls kontaktopplysninger, svarer han:

– Det ligger i min telefon på havets bunn.

En annen politibetjent spør om han har navnet hennes.

– Altså bare at hun heter Kim. Jeg sjekker ikke bakgrunnen på en journalist som ringer og sier: Kan jeg få et intervju, sier Madsen.

Han forteller også at ubåten sank da han forsøkte å reparere en feil på en ballasttank.

Tekniske undersøkelser har senere vist at han senket ubåten med vilje, ifølge politiet.

Opptaket fra TV 2 viser også at Madsen fremstår som forvirret og spør politiet hva som foregår. I det første avhøret fortalte han at han satte Wall av ved en restaurant i København kvelden før ubåten sank. Senere endret han forklaring og sa at Wall døde som følge av en ulykke om bord og at han «begravde henne til sjøs».

