Påtalemyndigheten vil skjerpe siktelsen mot Madsen

Det opplyser politiadvokat Jakob Buch-Jepsen i København til BT.dk torsdag ettermiddag.

Madsen ble for snart to uker siden varetektsfengslet, siktet for uaktsomt drap etter at den svenske journalisten Kim Wall (30) ble meldt savnet fra danskens ubåt.

Mandag ble Wall funnet død ved kysten av Amager i København. Politiet har slått fast at hennes hode, armer og bein ble avskåret før hun ble dumpet i sjøen.

– Påtalemyndigheten forventer innen 5. september å anmode retten om å varetektsfengsle ham for overlagt drap og utvide siktelsen til å gjelde likskjending. Men vi vurderer fortløpende om det skal skje tidligere, sier Buch-Jepsen.

Madsen hevdet først å ha satt Wall i land kvelden før ubåten sank 11. august. Men siden forklarte han at journalisten hadde dødd i en ulykke om bord og at han deretter kastet liket på sjøen.

På rettsmøtet om forlenget fengsling 5. september vil påtalemyndigheten også be om at Madsen blir gjenstand for en rettspsykiatrisk undersøkelse.

Madsen har gått med på å varetektsfengsles med isolasjon, erfarer Ekstra Bladet torsdag. Den drapssiktedes forsvarer vil ikke kommentere opplysningen.

