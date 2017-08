Ny pågripelse etter gassflaskefunn i Rotterdam

Politiets talsmann Roland Ekkers sier mannen ble pågrepet i Brabant øst i Nederland tidlig torsdag morgen. Kvelden før ble den spanske føreren av en mindre varebil med gassflasker pågrepet i Rotterdam.

Spanjolen var da sterkt alkoholpåvirket og skulle avhøres senere, opplyser Ekkers, som sier at den mistenkte sannsynligvis ikke utgjør en terrortrussel.

Bilen ble funnet noen hundre meter fra konsertlokalet, og føreren ble pågrepet to timer etter at konserten med det amerikanske rockebandet Allah-Las ble avlyst.

Bakgrunnen var et tips om en terrortrussel fra spansk politi. Ordføreren i Rotterdam sa på en pressekonferanse sent onsdag kveld at det er for tidlig å si om funnet i den spanskregistrerte varebilen var knyttet til trusselen.

Los Angeles-bandet Allah-Las skulle etter planen ha spilt i Rotown, et lokale som kan ta opptil 1.000 mennesker, men arrangøren valgte å avlyse konserten etter henstilling fra politiet.

