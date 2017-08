Madsen blir siktet for overlagt drap på svensk journalist

Det opplyser politiadvokat Jakob Buch-Jepsen i København til BT.dk torsdag ettermiddag.

Madsen ble for knappe to uker siden siktet for uaktsomt drap etter at den svenske journalisten Kim Wall (30) ble meldt savnet under en reportasjetur på danskens ubåt.

Mandag ble Wall funnet død. Politiet har slått fast at hennes hode, armer og bein ble avskåret før hun ble dumpet i sjøen utenfor København.

– Påtalemyndigheten forventer innen 5. september å anmode retten om å varetektsfengsle ham for overlagt drap og utvide siktelsen til å gjelde likskjending. Men vi vurderer fortløpende om det skal skje tidligere, sier Buch-Jepsen til avisa.

Politiadvokaten vil også be om at Madsen, som har hevdet at Wall døde i en ulykke om bord i ubåten, gjennomgår en rettspsykiatrisk undersøkelse.

Leter etter klær

Politiet leter nå etter klærne Wall hadde på seg da hun gikk om bord i ubåten. Det dreier seg om en oransje bluse, et svart-hvitt blomstrete skjørt og hvite sko, opplyste etterforskningsleder Jens Møller torsdag. Han ber folk holde øynene åpne hvis de befinner seg ved Køge Bugt sør for København.

Dykkere fortsatte torsdag å lete etter flere levninger etter at Walls overkropp ble funnet på Amagers kyst mandag. Kroppen manglet hode, armer og bein, og det var også festet metall til liket, tilsynelatende for at det skulle synke.

Det var en tilfeldig forbipasserende syklist som fant overkroppen.

Blodspor

Walls blod er funnet om bord i ubåten, og tekniske undersøkelser har ifølge politiet vist at ubåten ble senket med vilje.

Da den danske oppfinneren kom i land i København etter at ubåten hadde sunket fredag for to uker siden, var han kledd i militærlignende kjeledress. Han smilte til kameraene og fortalte til dansk TV 2 at han var «helt okay».

Ifølge EkstraBladet virket han uinteressert i spørsmålene om den savnede svenske journalisten, i stedet var han opptatt av at ubåten hadde sunket og hvorvidt han kunne få noe igjen på forsikringen.

Husket kun fornavn

Da en at politibetjentene spurte ham om han hadde Walls kontaktopplysninger, svarte han:

– Det ligger i min telefon på havets bunn.

Han sa også at han kun husket journalistens fornavn, Kim.

Investoren Georg Poul Artmann, som bor på Nesøya i Asker, eier 75 prosent av selskapet som eier ubåten, Rocket Madsen Space Lab. I et intervju med avisen Berlingske sier han at han vil «rydde opp» i selskapet, uten å konkretisere hva det innebærer.

Han sier at det var hans fascinasjon for romfart som fikk ham til å investere 250.000 danske kroner for å støtte oppfinnerens forsøk på å bygge en romrakett.

Minnestund

Kim Wall hadde et stort nettverk etter å ha tatt utdanning i USA, Frankrike og Storbritannia. Onsdag kveld holdt tidligere klassekamerater fra journalistutdanningen ved Colombia universitet en minnestund.

– Hun var en utrolig varm og morsom person. Hun var bare full av nysgjerrighet og energi. Når vi var på en reportasje sammen, snakket vi med så mange mennesker, og jeg var alltid overrasket over hvor mye energi hun hadde, sier amerikansk-kinesiske Ye Ming, som kjente Wall fra journaliststudiet ved Columbia-universitetet.

Minnehøytiden på universitetets område i New York onsdag kveld var preget av mange lys og blomster, og ikke minst Walls yndlingsmusikk, forteller Ye Ming.

(©NTB)