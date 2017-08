Flere savnet etter ras i Sveits

Over 100 mennesker har blitt evakuert fra den lille landsbyen nær grensen mot Italia etter et steinras onsdag, ifølge den sveitsiske avisen The Local.

Minst 12 bygninger ble lagt i ruiner av raset, som ble utløst da en større stein tok med seg steinmasser ned fra fjellet Piz Cengalo som ligger bak landsbyen.

De åtte savnede er ikke sett siden onsdag, og politiet i delstaten Graubünden har intensivert søket etter dem. De leter med hjelp fra helikoptre og det sveitsiske forsvaret, ifølge den sveitsiske avisen 20 minuten.

Landsbyen har i overkant av 200 innbyggere.

