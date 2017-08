Amnesty hardt ut mot USA-ledet bombing av Raqqa

Amnesty International viser til at bruken av raketter som ikke er målstyrte, nødvendigvis må ramme vilkårlig, og menneskerettsorganisasjonen kritiserer også den USA-ledede koalisjonen mot IS for manglende vilje til å etterforske meldinger om sivile tap i den syriske byen.

Amnestys etterforskere har intervjuet mange som har flyktet fra Raqqa den siste tiden og de forteller om massive angrep mot sivile områder.

Blodbad

– Granatene slo ned i hus etter hus. Det var helt utrolig, det var som jordas undergang – bråket, folk som skrek. Jeg kommer aldri til å glemme dette blodbadet, forteller en av dem som har flyktet.

I en ny rapport dokumenterer Amnesty hvordan minst 95 sivile ble drept i angrep fra den USA-ledede koalisjonen i juni og juli, og offensiven for å drive den ytterliggående islamistgruppa IS ut av Raqqa er siden trappet ytterligere opp.

Avviser

En talsmann for den USA-ledede koalisjonen, der også Norge deltar, avviser kritikken og fastholder at det kun er snakk om presisjonsbombing av IS-mål.

Amnestys rapport er basert på «knapp informasjon», sier talsmannen Joe Scrocca, som mener menneskerettsorganisasjonen «løper IS' ærend».

Den USA-ledede koalisjonen har bare kunne verifisere at 624 er drept i deres angrep de siste tre årene, sier han, et tall som er langt lavere enn det SOHR og den britiske organisasjonen Airwars opererer med.

Sjokkerende

Ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) er over 100 sivile drept i USA-ledede flyangrep mot Raqqa bare den siste uka, minst 42 av dem bare i løpet av mandag og tirsdag. 19 av de drepte var barn og tolv var kvinner, opplyser den syriske eksilgruppa.

FN er dypt bekymret over meldingene om store sivile tap i flyangrepene mot Raqqa, slo talsmannen Stephane Dujarric fast tidligere i uka.

– Disse angrepene, dersom de blir bekreftet, er en sjokkerende påminnelse om at sivilbefolkningen rammes hardest av konflikten i mange deler av Syria, sa han.

– Et stort antall sivile er de siste dagene og ukene drept og såret i Raqqa som følge av flyangrep og artilleriangrep, og opptil 25.000 mennesker er fortsatt fanget i byen, sa Dujarric.

Biler og båter

Syrias demokratiske styrker (SDF), en USA-støttet opprørsallianse som i stor grad består av kurdiske militssoldater, innledet i juni en offensiv for å gjenerobre Raqqa fra IS, som har kontrollert byen siden 2014.

Opprørerne har med amerikansk flystøtte nå tatt kontroll over rundt halvparten av byen.

I løpet av de siste månedene har lokale syriske kilder og syriske menneskerettsaktivister beskyldt USA for å ha bombet både boligområder, bakerier, postkontorer, moskeer, biler som frakter pasienter til sykehus, bruer, en provisorisk flyktningleir og en internettkafé.

Ifølge Amnesty-rapporten har de også bombet båter med sivile som har forsøkt å krysse elva Eufrat.

(©NTB)