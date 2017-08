Venner over hele verden i sorg etter funnet av død journalist i København

Den 30 år gamle journalisten Kim Wall hadde rapportert fra hele verden da hun tidligere i august skulle fortelle historien om den eksentriske oppfinneren Peter Madsen. Sammen reiste de til sjøs i 46-åringens hjemmelagde ubåt UC3 Nautilus.

Dagen etter sank ubåten i Køge Bugt sør for København. Madsen ble reddet, men Wall var sporløst borte.

En overkropp uten armer, bein og hode ble funnet av en syklist i strandkanten på øya Amager i Øresund mandag. Onsdag bekreftet etterforskningsleder Jens Møller Jensen på en pressekonferanse at DNA-tester viser at det var Kim Wall som var funnet død.

Venner over hele verden

Wall vokste opp i Sør-Sverige, ikke langt fra København og stedet der hun ble funnet. Hun hadde skrevet for store aviser som The New York Times og The Guardian og hadde rapportert fra konflikter, kriser og naturkatastrofer i store deler av verden. Både kolleger og venner over hele verden er i sorg.

– Vi har mottatt dødsbudskapet med bunnløs sorg og fortvilelse. Tragedien rammer ikke bare oss og andre familier, men venner og kolleger over hele verden, skriver familien i en epost til nyhetsbyrået AP.

– Omfanget av katastrofen kan vi ennå ikke forutse, og mengder av spørsmål gjenstår å bli utredet, skriver Walls mor, Ingrid Wall, i en uttalelse på Facebook.

Hun skriver også at familien de siste dagene har mottatt henvendelser fra hele verden fra kolleger og venner av Wall, som satte stor pris på henne.

Lettet over funnet

Peter Madsen ble for halvannen uke siden siktet for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Han forklarte først at han hadde satt Wall av på en øy etter noen timer til sjøs, men sa senere at hun døde i en ulykke om bord, og at han deretter kastet henne i sjøen.

Ifølge hans forsvarer, advokat Betina Hald Engmark, opprettholder Madsen sin forklaring om at det hele dreier seg om en ulykke. Hun sier han er lettet over at liket er blitt identifisert. Madsen ønsker ikke noe annet enn at saken blir oppklart og at sannheten kommer fram, sier hun.

Politiet opplyste onsdag at de har funnet blod fra Wall inne i ubåten og at en metallgjenstand var festet til liket, angivelig for at det skulle synke til bunns. De sikret seg 30-åringens DNA på en tannbørste og en hårbørste.

– Skadene på kroppen kan ha blitt påført for at den skulle tømmes for luft slik at den skulle synke lettere, opplyste etterforskningsleder Jens Møller Jensen, som kaller funnene for et stort gjennombrudd.

Ser på gamle saker

Politiet, dykkere og heimevernet fortsetter nå søket etter resten av Kim Walls levninger.

Drapssaken har ført til at Madsen har mistet en rekke av sine støttespillere, blant annet blir støttegruppen Raket-Madsen Støttegruppe oppløst i en ekstraordinær generalforsamling i slutten av september. Ifølge avisen Berlingske Tidende er ikke Madsen den egentlige eieren av UC3 Nautilus. Ubåten er eid av et selskap som kontrolleres av millionæren Georg Poul Artmann som bor på Nesøya i Asker utenfor Oslo.

I kjølvannet av den makabre saken opplyser dansk politi at de også skal se på andre uløste drapssaker på nytt.

– Det er klart at vi gjenoppfrisker det som måtte være av gamle saker. Helt konkret har vi en sak fra 1986 hvor en japansk turists torso ble funnet i Københavns havn, sa Møller Jensen onsdag.