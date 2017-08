Trump forsvarte Charlottesville-uttalelser

– Jeg kunne ikke tatt mer avstand fra handlingene i Charlottesville og kunne ikke fordømt det mer. Men det rapporterer ikke de uærlige mediene om. De er veldig uærlige mennesker, sa Trump på et folkemøte i Phoenix tirsdag. Det var det første folkemøtet hans etter opptøyene i Charlottesville.

Presidenten tok en lang pause fra talen for å la folk «bue». Deretter leste han opp sin første uttalelse etter angrepet i Charlottesville, der en kvinne ble drept og mange skadd da antirasistiske motdemonstranter ble kjørt ned av en bilist. Han fortsatte å lese opp utdrag fra andre uttalelser, men unnlot å lese opp det han har fått mest kritikk for, nemlig at «mange parter» og «flere sider» hadde ansvar for volden og hatet.

– Jeg fordømte både nynazister og Ku Klux Klan, og kunne ikke gjort det på en bedre måte. Så får jeg kritikk for at jeg ikke sa dét, men at jeg sa dét, men at jeg sa det for sent og at jeg er en rasist, sa Trump som brukte talen til å slakte mediene.

Møtt av demonstranter

Tusenvis møtte opp i Phoenix for å demonstrere i forbindelse med Trumps folkemøte. Mange møtte opp med plakater med bilde av presidenten med Hitler-bart. På en av plakatene sto det: «Ting jeg må gjøre i dag: vaske tøy, ta ut søpla, motarbeide nazister».

Men presidenten ble også møtt av nærmere 5.000 tilhengere, mange ikledd de amerikanske fargene. 64 år gamle Dale Clinton sier han ventet fem timer i kø for å høre presidenten tale.

– Jeg mener mediene er imot ham, demokratene er imot ham, noen av hans egne partifeller er imot ham, så jeg er her for å vise at jeg støtter politikken hans, sier Clinton.

Frykter ytterligere splittelse

Det er fryktet nye opptøyer og ytterligere politisk splittelse i USA, og byens ordfører, demokraten Greg Stanton, ba Trump utsette tirsdagens folkemøte. Han ble ikke hørt.

– Jeg er skuffet over at Trump har valgt å arrangere et møte, mens nasjonen fortsatt prøver å lege sårene etter de tragiske hendelsene i Charlottesville, sa Stanton forrige uke.

Arizonas to republikanske senatorer, John McCain og Jeff Flake, var ikke til stede på møtet, og Trump benyttet anledningen til å kritisere dem begge.

Hintet om benådning

– Liker dere sheriff Joe? spurte presidenten og ble møtt med jubel fra salen. Mannen han viste til er den omstridte sheriffen Joe Arpaio. Trump sa nylig at han vurderer å benåde Arpaio, men Det hvite hus avviste rett før folkemøtet at dette ville bli et tema tirsdag.

– Vel, jeg spår at det kommer til å gå bra med ham. Men jeg gjør ikke noe i dag eller i morgen. Jeg vil ikke være så kontroversiell, sa Trump.

85 år gamle Arpaio ble nylig funnet skyldig i å ha fortsatt å bruke trafikkpoliti målrettet mot innvandrere etter at en føderal dommer fastslo at praksisen var diskriminerende. Han risikerer seks måneders fengsel.

