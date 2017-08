Stadig flere tyrkere søker asyl i Tyskland

22 prosent av søknadene ble innvilget, ifølge et dokument fra innenriksdepartementet som nyhetsbyrået DPA har fått tilgang til.

I mars fikk kun 8,9 prosent av tyrkiske asylsøkere innvilget asyl. Det var før en tyrkisk folkeavstemning førte til grunnlovsendringer som ga betydelig mer makt til president Recep Tayyip Erdogan.

Sevim Dagdelen, parlamentariker for partiet Die Linke i Tyskland, mener at økningen i antall asylsøknader er et tegn på at rettsstaten, demokratiet og respekten for menneskeverdet for lengst er kastet på båten i Tyrkia.

Trenden er den samme i Norge. I hele fjor kom det 89 asylsøkere fra Tyrkia til Norge. Men bare på sju måneder i år er det omtrent like mange, i alt 90 personer. Av tyrkerne som fikk behandlet søknadene sine i fjor, fikk 9 prosent opphold i Norge. I år gjelder dette 60 prosent av de behandlede søknadene.

