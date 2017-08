Medier: Sivile drept i luftangrep i Jemen

TV-kanalen er drevet av Houthi-opprørerne som kontrollerer byen, og antallet drepte er ikke bekreftet. Men også andre kilder melder om et angrep hvor sivile er blitt drept.

Den Saudi-ledede koalisjonen som kjemper mot opprørerne, hevdes å ha stått bak angrepet.

Lokale innbyggere forteller til nyhetsbyrået AFP at byen ble truffet av flere luftangrep onsdag. Et av dem skal ha rammet en bygning hvor det bor arbeidere som jobber på en gård som dyrker rusmiddelet kat.

Kat er mye brukt i Jemen, men ulovlig i nabolandet Saudi-Arabia. Tidligere i sommer ble over 20 sivile drept i et luftangrep som rammet et marked for kjøp og salg av kat-planter nord i Jemen.

