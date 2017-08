Frykter for sivilbefolkningens skjebne i Tal Afar

Tal Afar omtales som den siste bastionen til den ytterliggående islamistgruppa IS i Nord-Irak, og byen har med sin beliggenhet på veien mellom Mosul og grensa til Syria spilt en viktig strategisk rolle i det såkalte IS-kalifatet.

Byen ble erobret av IS i 2014 og hadde da rundt 200.000 innbyggere. Bare siden søndag, da irakiske regjeringsstyrker og deres allierte innledet sin offensiv, har 14.000 sivile flyktet fra sine hjem, opplyser Flyktninghjelpen.

Masseflukt

Hjelpeorganisasjonen anslår at det fortsatt bor rundt 40.000 sivile i Tal Afar og områdene rundt, og de regner med at kamphandlingene vil drive mange av dem på flukt de kommende dagene.

– Ingen har opplevd slike lidelser som det vi har sett. 53 mennesker døde bare på veien mellom kontrollpostene Mazraa og Badush. Det er kaos, alt er ødelagt, forteller en av dem som har flyktet fra Tal Afar, Fahmi Hassan, til Flyktninghjelpen.

Kryssild

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) betegner situasjonen for de gjenværende innbyggerne i Tal Afar som svært vanskelig og frykter at de skal havne i kryssild, slik sivilbefolkningen i Mosul gjorde tidligere i år.

– Det sies at folk har overlevd på skittent vann og brød i de siste tre til fire månedene, het det i en uttalelse fra UNHCR tirsdag.

Mange av dem som flykter fra Tal Afar, finner nå veien til Hamam al-Alil utenfor Mosul, der Flyktninghjelpen har opprettet to mottakssentre.

– Sivile som har vært fanger under IS-styre i over tre år, begynner nå å nå relativ trygghet, blant annet i Hamam al-Alil, sier hjelpeorganisasjonens landdirektør i Irak, Heidi Diedrich.

– Det er helt avgjørende at de hindrene sivilbefolkningen nå møter på sin vei mot frihet, straks blir opphevet, slik at de kan nå fram til de leirene og de lokalsamfunnene de ønsker, sier hun.

Rykker fram

Irakiske regjeringsstyrker og den sjiadominerte militsalliansen Hashed al-Shaabi, som får støtte fra den USA-ledede koalisjonen mot IS, rykker nå stadig nærmere Tal Afar.

Amerikanske spesialstyrker er med på bakkeoffensiven, og tirsdag ble det meldt at de hadde rykket inn i al-Kifah-distriktet i utkanten av Tal Afar.

Ifølge brigadegeneral Haider Fadhi i den irakiske spesialstyrken har IS til nå ytt liten motstand, selv om de har minelagt veiene inn til byen og angrepet regjeringsstyrkene både med raketter og selvmordsbombere.

Fadhil sier videre at de forventer hardere motstand når de nærmer seg sentrum av byen, som fortsatt ligger rundt 4,5 kilometer unna.

(©NTB)