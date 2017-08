Flere titall drept i luftangrep i Jemens hovedstad

En kilde i en internasjonal hjelpeorganisasjon bekrefter at minst 30 mennesker er drept. Andre kilder hevder at så mange som 60 har mistet livet.

Et av angrepene rammet et hotell hvor det bodde over hundre mennesker, ifølge en lege som har deltatt i redningsarbeidet. TV-bilder fra området viser døde mennesker som blir pakket inn i lakener og fraktet bort.

Noen kilometer unna ble en av veisperringene til Houthi-opprørerne, som kontrollerer Sana, rammet. Den Saudi-ledede koalisjonen som kjemper mot opprørerne, antas å ha stått bak angrepene.

Noen kilder mener flertallet av de drept er sivile, mens andre hevder de fleste ofrene er opprørere.

På hotellet skal det ha bodd arbeidere som jobbet på en gård som dyrker kat. Plantens blader er mye brukt som rusmiddel i Jemen, men ulovlig i nabolandet Saudi-Arabia.

Tidligere i sommer ble over 20 sivile drept i et luftangrep som rammet et marked for kjøp og salg av kat-planter nord i Jemen.

