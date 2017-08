Erdogan tok opp USAs støtte til kurdisk milits med Mattis 

Tyrkiske myndigheter anser den kurdiske YPG-militsen i Syria for å være PKK-geriljaens forlengede arm og har satt begge grupper på sin liste over terroristorganisasjoner.

YPG spiller en sentral rolle i den USA-støttede opprørsalliansen som nå leder an i kampen mot den ytterliggående islamistgruppa IS i Syria.

USA bekreftet i mai at de forsyner YPG-militsen med automatgevær og militære kjøretøy, og den tyrkiske presidenten sa under møtet med Mattis at han «er urolig» over den amerikanske militærstøtten, opplyste kilder ved presidentpalasset etter møtet.

Ifølge Pentagon ga Mattis uttrykk for forståelse for Tyrkias «legitime» sikkerhetsbekymringer under møtet med Erdogan.

Tyrkias frykt er at våpnene YPG får, på sikt skal komme PKK til gode, med de følger dette kan få for den kurdiske geriljaens kamp for selvbestemmelse i det sørøstlige Tyrkia.

Erdogan har også slått fast at Tyrkia aldri vil godta at YPG etablerer en kurdisk stat i det nordlige Syria, og tyrkiske regjeringsstyrker har ved flere anledninger gått over grensen for å drive den kurdiske militsen bort fra grenseområdene.

– Tyrkia kommer ikke til å godta at en terror-korridor fra det nordlige Syria når Middelhavet, sa Erdogan nylig.

– Vi kommer om nødvendig til å intervenere, uansett hva prisen for det måtte bli, sa han.

