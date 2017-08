Elleve halshogd i angrep i Libya

– Minst ni soldater ble halshogd og to sivile ble drept på samme måte, opplyser en talsmann for Haftar, oberst Ahmad al-Mesmari.

Angrepet fant sted onsdag i al-Jufra-regionen rundt 500 kilometer sør for hovedstaden Tripoli, og Mesmari anklager opprørere med bånd til IS for å stå bak.

Den ytterliggående islamistgruppa tar også på seg ansvaret for angrepet mot veisperringen og hevder i en kunngjøring at "21 medlemmer av Haftars milits» ble drept eller såret.

(©NTB)