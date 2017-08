90.000 egg med insektgift beslaglagt i Italia

Et av beslagene, på 6.000 egg, ble foretatt hos en eggprodusent i Ancona ved Adriaterhavskysten. Et annet parti, på 85.000 egg, ble beslaglagt hos en produsent i Viterbo nord for Roma.

Politiet aksjonerte mot de to produsentene etter at italienske helsemyndigheter hadde foretatt stikkprøver av egg fra flere produsenter og fikk positivt resultat fra to av prøvene.

Minst 17 land, hvorav 15 er EU-land, er rammet av den såkalte eggskandalen, som dreier seg om funn av insektmiddelet fipronil. Stoffet brukes for å bli kvitt lus og midd fra husdyr, men er forbudt i EU til bruk i matindustrien.

Det er antatt at middelet kom inn i matkjeden ved at det ble ulovlig blandet med et preparat som brukes mot lus og midd. Stoffet kan ved inntak av større mengder forårsake skader på lever, skjoldbruskkjertel og nyrer.

