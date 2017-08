Taliban: Afghanistan vil bli en gravplass for USA

Trump ville i utgangspunktet trekke amerikanske styrker ut av Afghanistan, men etter nøye overveielser har han endret mening.

– En rask tilbaketrekking vil føre til et maktvakuum, som terrorister vil utnytte, sa Donald Trump da han mandag la fram sin nye strategi for Afghanistan og Sør-Asia.

Taliban svarer med å kreve at USA trekker alle soldater ut av landet.

– Hvis ikke USA snart trekker styrkene sine fra Afghanistan, vil Afghanistan bli enda en gravplass for denne supermakten i det 21. århundret, sier talsmann Zabiullah Mujahid i en uttalelse få timer etter at Trump presenterte det som omtales som en ny strategi.

Taliban stempler også strategien for «gammel» og «uklar».

Forrige uke sendte Taliban et åpent brev til den amerikanske presidenten der de advarte mot å sende flere soldater og la til at det ville forlenge USAs allerede lengste krig.

Taliban har også uttalt at de ikke er klare for fredsmegling før USA og NATO gir dem en tidsramme for å trekke ut styrker av landet.

På ubestemt tid

Men Trump vil ikke gi noen frist for når det amerikanske engasjementet skal trappes ned. Han sier at hans Afghanistan-strategi ikke vil være basert på en tidslinje, men på situasjonen i felten. Presidenten ville ikke snakke om antall soldater, men kort tid før han skulle tale meldte Fox News at Trump har godkjent utstasjonering av ytterligere 4.000 soldater i Afghanistan.

Forsvarsdepartementet har tidligere anbefalt å sende ytterligere 3.800 soldater til Afghanistan, hovedsakelig som rådgivere for den afghanske hæren.

Det er snart 16 år siden USA gikk inn i Afghanistan, og flere i presidentens krets er kritiske til å investere enda flere ressurser i en krig som øyensynlig ikke har noen slutt. I dag bistår rundt 8.400 amerikanske soldater sikkerhetsstyrkene i Afghanistan.

Lover å utslette IS

Presidenten sa at han deler amerikanernes frustrasjon over den vedvarende situasjonen, men at sikkerhetstrusselen i Afghanistan og områdene rundt er enorme.

– Til sjuende og sist er det opp til Afghanistan å styre sitt eget komplekse samfunn. Vi er ikke med på å bygge en nasjon, vi dreper terrorister, sa Trump.

Men han er også åpen for å forhandle med Taliban, samtidig som han sier at USA vil utslette IS og knuse al-Qaida, for slik å stanse terrorangrep.

– En dag vil det kanskje være mulig å komme til en politisk enighet som gjør det mulig å inkludere deler av Taliban i Afghanistan, sier Trump.

Får ros fra egne rekker

Den republikanske senatoren John McCain roser avgjørelsen om å sende flere soldater og sier Trump må begynne å te seg som en «øverstkommanderende i krigstid».

Men han mener også at strategien kommer på overtid.

– Han må jevnlig snakke til det amerikanske folket og til dem som kjemper på deres vegne, om hvorfor vi kjemper, hvorfor det er verdt det og hvordan vi skal lykkes, sier McCain.

Republikanernes leder i Representantenes hus, Paul Ryan, mener at USA nå har en langt mer tydelig og helhetlig strategi enn hva som har vært tilfellet tidligere.

– En trygg havn for terrorister

Presidenten benyttet også anledningen til å rette kritikk mot Pakistan.

– Vi kan ikke lenger tie om at Pakistan er en trygg havn for terrororganisasjoner. Pakistan har mye å vinne på å samarbeide i Afghanistan. De har mye å tape på å fortsette å huse kriminelle og terrorister, sa Trump.

Han understreket at det er på tide at landet jobber for fred og orden.

– Vi har betalt Pakistan milliarder på milliarder bare for å oppleve at de huser de samme terroristene som vi sloss mot.

(©NTB)