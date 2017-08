Prins Henrik utskrevet fra sykehuset

Prinsen ble operert i lysken i juli, og smertene var ifølge sykehuset et resultat av komplikasjoner som oppsto etter denne operasjonen.

Det danske kongehusets pressesjef Lene Balleby opplyser at prins Henrik nå er tilbake på Fredensborg slott og at han har behov for ro og hvile.

Prinsen skapte stor debatt i Danmark da han i begynnelsen av august sa at han ikke ville gravlegges sammen med dronning Margrethe, slik tradisjonen tilsier. Begrunnelsen var at han ikke følte seg likeverdig behandlet av sin kone.

I ettertid har han imidlertid åpnet for å bli gravlagt sammen med dronningen dersom hun gjør ham til kongegemal.

(©NTB)