Mark Wahlberg topper global lønnsstatistikk for skuespillere

46 år gamle Wahlberg har ifølge magasinet Forbes tjent 68 millioner dollar før skatt de siste tolv månedene. Inntektene tilskrives i stor grad skuespillerinnsatsen i filmene «Transformers: The Last Knight» og «Daddy's Home 2".

Dwayne Johnson, som toppet fjorårets liste, kommer nå på andreplass 513 millioner kroner. Den tidligere bryteren har i år blant annet vært å se i «Baywatch»-filmen og komiserien «Ballers» på HBO.

De ti best betalte skuespillerne innkasserte totalt over 3,8 milliarder kroner, nesten tre ganger så mye som totalen for de ti best betalte kvinnelige skuespillerne.

Den best betalte kvinnelige skuespilleren er fortsatt Oscar-vinner Emma Stone (28), som tronet øverst da Forbes forrige uke publiserte sin toppliste for kvinner i skuespilleryrket. Hun tjente drøyt 205 millioner kroner før skatt.

Forbes forklarer det store lønnsgapet med overvekten av superheltfilmer og actionsuksesser med få kvinner i hovedrollene.

På tredjeplass på lønnslista kommer Vin Diesel, med en anslått bruttoinntekt på 430 millioner kroner, etterfulgt av komedieskuespilleren Adam Sandler, som tjente nesten 400 millioner kroner.

Verdens femte best betalte skuespiller er Hongkongs actionstjerne Jackie Chan, som fortsatt er enormt populær i Kina, med en bruttoinntekt på 391 millioner kroner.

Deretter følger Hollywood-stjernene Robert Downey Jr. og Tom Cruise, etterfulgt av Bollywood-kjempene Shah Rukh Khan, Salman Khan og Akshay Kumar.

