Irakiske styrker sier de har kontroll over to distrikter i Tal Afar

Tal Afar omtales som IS' siste bastion i Nord-Irak. Den ytterliggående gruppa har kontrollert byen siden 2014.

I en uttalelse tirsdag hevder den sjiadominerte militsalliansen Hashed al-Shaabi at den sammen med den irakiske regjeringshæren og politiet har full kontroll over to distrikter i byen, al-Kifah og al-Nur.

Det bodde rundt 200.000 mennesker i Tal Afar før IS inntok byen, men det er ikke klart hvor mange som er igjen. Hjelpearbeidere har ikke hatt tilgang til byen siden den ble erobret av jihadistene.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) regner med at situasjonen for dem som er igjen, er svært vanskelig, og det er frykt for at sivile nok en gang vil havne i kryssilden og bli brukt som menneskelige skjold.

– Det sies at folk har overlevd på skittent vann og brød i de siste tre til fire månedene, skriver UNHCR i en uttalelse tirsdag.

Tusenvis av sivile har ifølge FN flyktet fra byen siden offensiven startet i helgen.

Siden fredag har over 3.000 mennesker ankommet to nødsentre som er etablert av Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). Mange av flyktningene har kun en bylt med klær med seg.

9.000 mennesker har dessuten ankommet en transittleir drevet av FN, og de neste dagene er den klar til å ta imot ytterligere 30.000 internflyktninger, ifølge FNs høykommissær for flyktninger.

(©NTB)