Fire terrorsiktede i retten i Spania

Under et tungt sikkerhetsoppbud ankom de fire et rettslokale i Madrid på morgenen.

En dommer skulle her vurdere om mennene skal siktes og varetektsfengsles. En rettskilde opplyste at mennenes forklaringer ville pågå store deler av dagen, og at den som var først ut, var 21 år gamle Mohamed Houli Chemlal.

Overlevde eksplosjon

Chemlal er den eneste som overlevde en eksplosjon i et hus i kommunen Alcanar i forrige uke. Politiet tror huset ble brukt under et forsøk på å lage bomber, og Chemlals forklaring antas å bli viktig for etterforskningen.

Åtte andre medlemmer av terrorcellen som politiet mener står bak angrepene i Barcelona og Cambrils, er døde. Seks er drept av politiet, mens to trolig døde i eksplosjonen i Alcanar.

15 drept

Til sammen 15 mennesker mistet livet i selve terroraksjonene. 13 av dem døde i bilangrepet på La Rambla i Barcelona, mens en kvinne døde etter å ha blitt påkjørt i et lignende angrep i byen Cambrils.

I tillegg ble en mann funnet drept i en bil som ble kjørt av Younes Abouyaaqoub da han var på flukt etter angrepet i Barcelona. Abouyaaqoub antas å ha kjørt varebilen som ble brukt i angrepet, og han ble skutt og drept av politiet mandag.

Myndighetene i Frankrike opplyser at bilen som ble brukt i angrepet i Cambrils, ble registrert i en radarkontroll i Paris mindre enn en uke før terroraksjonen. Hvorfor bilen befant seg der, er foreløpig uklart.

