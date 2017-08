FN dypt bekymret over meldinger om store sivile tap i Raqqa

Syrias demokratiske styrker (SDF), en USA-støttet opprørsallianse som i stor grad består av kurdiske militssoldater, innledet i juni en offensiv for å gjenerobre Raqqa fra IS.

Opprørerne har med amerikansk flystøtte tatt kontroll over rundt halvparten av byen, men det er meldt om store sivile tap i offensiven.

Det siste døgnet har flere nabolag i byen blitt gjenstand for massive flyangrep, noe som ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har kostet minst 42 sivile livet.

19 av de drepte var ifølge den syriske eksilgruppa barn, mens tolv var kvinner.

Sjokkerende

FN er dypt bekymret over meldingene om store sivile tap i flyangrepene mot Raqqa, sier talsmannen Stephane Dujarric.

– Disse angrepene, dersom de blir bekreftet, er en sjokkerende påminnelse om at sivilbefolkningen rammes hardest av konflikten i mange deler av Syria, sier han.

– Et stort antall sivile er de siste dagene og ukene drept og såret i Raqqa som følge av flyangrep og artilleriangrep, og opptil 25.000 mennesker er fortsatt fanget i byen, sier Dujarric.

Tar ikke hensyn

Menneskerettsgrupper anklager USA for å bombe Raqqa uten å ta hensyn til at sivile blir drept, mens amerikanske offiserer holder fast ved at det er snakk om presisjonsangrep mot IS-mål.

– Denne administrasjonen ønsker en rask seier, fastslo nylig lederen for Syrian Network for Human Rights, Fadel Abdul Ghany, i en uttalelse til det amerikanske ukemagasinet The Nation.

– Det vi har sett er at USA angriper og dreper uten å ta hensyn til forholdet mellom militære fordeler og hvilke skader det påfører sivilbefolkningen. Dette er selvfølgelig ensbetydende med krigsforbrytelser, sier han.

I løpet av de siste månedene har lokale syriske kilder og syriske menneskerettsaktivister beskyldt USA for å ha bombet både boligområder, bakerier, postkontorer, moskeer, biler som frakter pasienter til sykehus, bruer, en provisorisk flyktningleir og en internettkafé.

(©NTB)