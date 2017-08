En av Russlands fremste teatersjefer pågrepet for korrupsjon

Serebrennikov er kunstnerisk leder for teatret Gogol Senter i Moskva og har også hatt flere oppsetninger på det berømte Bolsjoj-teatret.

Tirsdag opplyste russiske etterforskere at Serebrennikov er mistenkt for å ha underslått minst 68 millioner rubler – rundt 9 millioner kroner – i statsstøtte over en periode på tre år.

Teatersjefen risikerer opptil ti års fengsel hvis han blir kjent skyldig.

I mai ble både Serebrennikovs leilighet og teatret han leder ransaket, noe som førte til kraftige protester fra en rekke russiske kulturpersonligheter.

Tre personer er pågrepet i forbindelse med etterforskningen. To er varetektsfengslet, og en er satt i husarrest. Saken er knyttet til et annet teaterprosjekt som Serebrennikov jobber med, Platforma, som har satt opp flere forestillinger i Moskva.

Serebrennikov har det siste året jobbet med en ny ballett for Bolsjoj-teatret som er basert på livet til avhopperen og ballettdanseren Rudolf Nurejev.

Forestillingen ble avlyst bare tre dager før den skulle hatt premiere i juli. Bolsjoj-teatret begrunnet avgjørelsen med at forestillingen var uferdig, men kritikerne stilte spørsmål ved hva som var den egentlige årsaken. Planen er at forestillingen skal settes opp i mai neste år, men med pågripelsen av Serebrennikov er det usikkert om det blir noe av.

