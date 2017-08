Big Ben sluttet å slå

Mange mennesker hadde møtt fram for å se og høre den berømte klokken i Elizabeth-tårnet på Westminster-palasset slå tolv slag før urverket ble stanset.

– Lydene i London vil ikke bli de samme uten byen klingende hjertebank, skrev tjenestemannen Stephen Kelly på Twitter.

The Poetry Society siterte et dikt av Edgar Allen Poe «The Bells» på Twitter for å markere begynnelsen på Big Bens lange taushet.

Først i 2021 skal restaureringsarbeidet etter planen være ferdig.

