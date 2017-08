Australia lanserer strategi mot bilangrep

Forslagene er lagt fram i en ny rapport myntet på dem som eier og driver steder der mange mennesker samler seg. Myndighetene foreslår blant annet forebyggende tiltak som å sette opp gjerder og videoovervåking, sette opp hindringer i form av trær eller skulpturer for å senke farten til kjøretøyer, samt opplæring av ansatte.

– Som vi har sett fra hendelser i Paris, London, Berlin og Barcelona, fortsetter terrorister å utføre målrettede angrep mot folksomme steder. Strategien er en hjelp til eiere og drivere for å øke sikkerheten og beskyttelsen ved slike steder over hele Australia, heter det i en uttalelse fra statsminister Malcolm Turnbull.

I rapporten påpeker myndighetene at det er umulig å gardere seg mot alt, men fastholder at grepene kan redusere risikoen for angrep.

Regjeringen har de siste årene blitt stadig mer bekymret for radikalisering i Australia og sier de har forhindret 13 terrorangrep de siste årene.

