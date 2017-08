Indonesisk misnøye etter flaggtabbe

Guideboken er trykket i et begrenset opplag og ble delt ut til VIP-gjester ved Sørøst-Asia-lekene, som arrangeres i Malaysia. Flagget, som består av ett rødt horisontalt felt over et hvitt felt, ligner til forveksling på Monacos flagg. Snur man det på hodet, ligner det Polens flagg.

Lederen for Indonesias olympiske komité, Erick Thohir, sier tabben er en forsømmelse fra arrangørens side. Han krever at guideboken trekkes tilbake og at det trykkes en ny og korrekt versjon.

– Vennskap er idrettens viktigste gave, men å presentere nasjonal identitet feil kan ikke forsvares, sier han. Malaysias idrettsminister skal sammen med lederen for lekenes organisasjonskomité møte sin indonesiske motpart for å beklage hendelsen.

På folkelig plan har tabben nøret opp under rivaliseringen mellom de to nabolandene i Sørøst-Asia, og i Indonesia er emneknaggen #shameonyoumalaysia – skam dere Malaysia – blitt populær. De to landene har lignende språk og er begge overveiende muslimske, men beskylder ofte hverandre for å tilrane seg kultur og mattradisjoner.

Den ferske nasjonen Indonesia, nylig uavhengig etter nederlandsk kolonistyre og japansk okkupasjon, var svært negative til opprettelsen av Malaysia da britene ga opp sine asiatiske kolonier.

(©NTB)