Amerikansk skipsvrak fra krigen funnet 

– Vi har funnet vraket av USS Indianapolis i Filippinerhavet på 5.500 meters dyp, opplyser Paul Allen, som har ledet søket i havområdet vest for Filippinene. Han sier det gjør ham ydmyk å kunne hedre mannskapet på skipet som forsvant i dypet i 1945, helt mot slutten av andre verdenskrig.

– Som amerikanere står vi alle i gjeld til dem for deres mot, standhaftighet og oppofrelse i fryktelig omstendigheter. Mens vi søker videre etter resten av vraket, håper jeg denne oppdagelsen kan bidra til å avslutte et langt kapittel for alle dem som har en tilknytning til skipet, sier Allen, ifølge CNN.

1.197 gaster, soldater og offiserer var om bord da den tunge krysseren ble torpedert av en japansk ubåt. Indianapolis var på vei tilbake fra et hasteoppdrag, der skipet hadde levert deler til Little Boy, atombomben som senere ble sluppet over Hiroshima.

Skipet sank i løpet av bare tolv minutter 30. juli for 72 år siden. Rundt 800 personer overlevde torpederingen, men bare 316 ble reddet. Det var først da et patruljefly på rutineoppdrag så overlevende i vannet fire dager senere at tragedien ble oppdaget. Dagen etter nådde hjelpen endelig fram.

USS Indianapolis er fortsatt formelt den amerikanske marinens eiendom, og det er marinen som har ansvar for å analysere, bevare og spre kunnskap om denne delen av militærhistorien. Marinen sier Allen og hans mannskap holder på å kartlegge funnet.

Paul Allen, som i 1975 grunnla Microsoft sammen med Bill Gates, har ledet søket sammen med et mannskap på 13 på hans forskningsskip Petrel. Gruppen planlegger en markering for å hedre de 22 fra Indianapolis som fortsatt er i live, samt familiene til alle dem som ble drept.

