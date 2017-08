Avsatt riksadvokat flykter fra Venezuela

Ortega og ektemannen German Ferrer ankom Bogotá i et privatfly fra nederlandske Aruba, bekrefter myndighetene i Colombia fredag. Dagen før utstedte Venezuelas høyesterett en arrestordre på Ferrer. Han beskyldes for å ha drevet utstrakt utpressing av opptil 6 millioner dollar i samarbeid med flere statsadvokater under konas oppsyn.

Ferrer er parlamentariker, og både han og Ortega tilhørte tidligere det styrende Sosialistpartiet i Venezuela, men har senere brutt med regimet til president Nicolás Maduro. De er nå noen av hans skarpeste kritikere.

Bevis mot Maduro

Fredag kunngjorde Ortega at hun har bevis for at Maduro og hans innerste krets var innblandet i den gigantiske korrupsjonsskandalen rundt det brasilianske entreprenørfirmaet Odebrecht. Selskapet har innrømmet å ha betalt milliarder i bestikkelser for å vinne kontrakter i tolv land, inkludert Venezuela.

Skandalen har rystet det politiske liv i hele Latin-Amerika, men hittil har ingen blitt navngitt i Venezuela.

– De er bekymret fordi de vet at vi har detaljer om alt samarbeidet, beløpene og menneskene som beriket seg, og etterforskningen omfatter Maduro og hans innerste krets, sa Ortega på telefon fra et hemmelig sted til en samling latinamerikanske påtalerepresentanter.

Sparket av ny forsamling

Ortega fikk sparken tidligere i måneden da en ny grunnlovgivende forsamling trådte sammen. Forsamlingen er lojal mot presidenten og gikk umiddelbart i gang med å slå ned på politisk motstand, samt å innskrenke makten til nasjonalforsamlingen, som fortsatt kontrolleres av opposisjonen.

Ortega røk uklar med Maduro da landets høyesterett forsøkte å overta nasjonalforsamlingens mandat. Hun har også kritisert Maduro for opprettelsen av den grunnlovgivende forsamlingen.

Razzia

– Akkurat nå søker SEBIN gjennom huset mitt, som hevn fra regjeringen for min kamp mot et totalitært styre, skrev Ortega på Twitter.

Journalister så flere kjøretøy fra etterretningstjenesten SEBIN utenfor huset hennes.

Hennes etterfølger, Tarek William Saab, sa tidligere samme dag at han har bedt tjenestemenn vurdere å gå etter Ferrer.

Saab bedyrer at beskyldningen har «ingenting å gjøre» med Ferrer og Ortegas politiske ståsted. Ettersom Ferrer har parlamentarisk immunitet, måtte spørsmålet om pågripelse avgjøres av landets øverste domstol, som er lojal mot Maduro.

