Syrer (21) nekter seg skyldig i å ha planlagt terror i København

21-åringen ble tatt med en veske med fyrstikker, fyrverkeri og to kjøkkenkniver idet han var på vei med tog fra Tyskland til København i november i fjor.

Selv sier han at han bare ville hjelpe Den islamske staten (IS), og at han selv ikke hadde tenkt å spille noen aktiv rolle i et eventuelt angrep. Men tysk påtalemyndighet mener at et avskjedsbrev som er funnet på den tiltaltes mobiltelefon, tyder på det motsatte.

Mannen ble i første omgang stanset på grensen mellom Tyskland og Danmark fordi han manglet pass. Dette skal han ha glemt fordi han plutselig fikk det travelt med å komme av sted. Etter en nærmere sjekk ble han pågrepet av tysk politi og varetektsfengslet.

I det angivelige avskjedsbrevet står det blant annet "jeg ber Gud om å ta seg til meg og betrakte meg som en martyr". 21-åringen hevder imidlertid at det ikke var han, men en venn, som kjempet for IS i Libya, som har skrevet brevet.

Ifølge påtalemyndigheten inneholder mobilen også en oppskrift på hvordan man lager en bombe, og flere av ingrediensene som ble funnet i mannens sekk, kan brukes til dette.

