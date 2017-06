May fordømmer bilangrepet i Finsbury Park

– Dette var et angrep på alle muslimer og et kvalmende forsøk på å ødelegge religionsfriheten og andre grunnleggende friheter, sa May mandag.

En person mistet livet og ti andre er såret etter at en mann natt til mandag kjørte en varebil inn i en gruppe muslimer som akkurat hadde kommet ut fra midnattsbønnen i moskeen i Finsbury Park i Nord-London.

May gjentok det politiet sa tidligere på dagen om at gjerningsmannen handlet alene. Hun sa videre at politiet responderte på meldingen om angrepet etter ett minutt, og at de erklærte det som et terrorangrep etter åtte minutter.

Med det forsøkte hun å tilbakevise kritikk fra flere hold om at politiet brukte lang tid før de rykket ut etter meldingen om angrepet.

(©NTB)