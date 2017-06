IS får ultimatum i Mosul

IS tok kontroll over Iraks nest største by Mosul i juni 2014, men ble tidligere i år drevet ut av den østlige delen av byen.

Irakiske regjeringsstyrker og alliert milits, som får luftstøtte fra den USA-ledede koalisjonen, har siden også rykket inn i de vestlige bydelene, men noen hundre IS-opprørere holder fortsatt stand i gamlebyen.

Søndag innledet regjeringsstyrkene en offensiv mot gamlebyen og slapp samtidig nærmere en halv million løpesedler over byen, der budskapet til IS var brutalt og kortfattet: "Overgi dere eller dø".

Den gjenværende sivilbefolkningen i Mosuls gamleby oppfordres videre til å holde seg unna åpne plasser og til å gripe sjansen dersom de får mulighet til å flykte.

De irakiske styrkene har også stasjonert militære kjøretøy med høyttalere rundt den historiske moskeen i Mosul, som oppmuntrer sivilbefolkningen og forteller at regjeringsstyrkene "snart vil gjøre slutt på lidelsene" deres.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) er dypt bekymret over sivilbefolkningens skjebne i Mosul og anklager IS for å holde rundt 100.000 mennesker som levende skjold.

– Over 100.000 sivile kan fortsatt befinne seg i gamlebyen, sa UNHCRs Irak-representant Bruno Geddo fredag.

– Disse sivile blir i bunn og grunn holdt som levende skjold i gamlebyen. Nå er de omringet av kamper på alle sider, sa han.

