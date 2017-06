Evakuering på Grønland etter jordskjelv, tsunami og oversvømmelser

Politiet nordvest på Grønland fikk lørdag kveld melding om store oversvømmelser i den lille bygda Nuugaatsiaq, samt store bølger i Uummannaq og Illorsuit. De tre stedene ligger rundt Uummannaq-fjorden vest på Grønland.

– Det er sendt redningshelikoptre til stedet. Hvis man oppholder seg ved fjordene rundt Uummannaq, skal man ta seg opp i høyden og holde seg borte fra kystlinjen, opplyser politiet i Sermersooq i en pressemelding.

Det er ingen meldinger om personskader, men oversvømmelsene har forårsaket store skader, ifølge det grønlandske mediehuset KNR.

Oversvømmelsene og bølgene kom etter at et jordskjelv med styrke på 4,0 ble registrert om lag 30 kilometer nord for Nuugaatsiaq.

– Det er ikke normalt at vi har så store skjelv på Grønland, sier seniorforsker Trine Dahl Jensen ved De nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus).

Det er risiko for etterskjelv, og det kan ikke utelukkes at det kommer flere tsunamibølger, opplyser hun søndag morgen.

Forskeren utelukker ikke at tsunamien som førte til store bølger og oversvømmelser, kan ha blitt utløst av et skred.

– Det kan hende at jordskjelvet utløste et skred som gikk ut i sjøen og utløste en tsunami. Det har man sett på Grønland før, sier hun.

Meteorolog Anja Nielsen ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) mener oversvømmelsene rundt fjorden kan ha oppstått som følge av at et isfjell raste ut.

(©NTB)