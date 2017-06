5 drept og 18 såret i angrep mot afghansk politi

Minst fem politimenn ble drept og ni såret. Også ni sivile ble såret, opplyser politisjef Asadullah Shirzad.

Angrepet skjedde klokken 6 søndag morgen. En selvmordsbomber sprengte seg i et kjøretøy ved inngangen til politiets hovedkvarter i byen Gardez. Deretter stormet flere angripere stedet, opplyser Abdullah Hasrat, en talsmann for guvernøren i Paktia, til DPA.

Hendelsesforløpet virker imidlertid noe uklart. Innenriksdepartementet deler Hasrats versjon, mens Sardar Wali Tabassoom, politiets talsmann i Paktia, sier det var to selvmordsbombere som sprengte seg – den ene i en bil på veien like ved hovedkvarteret, og den andre ved inngangen. Deretter oppsto det skuddveksling mellom de øvrige angriperne og politiet, ifølge Tabassoom. Det pågikk skyting seks timer etter at angrepet startet.

Opprørsgruppen Taliban har påtatt seg ansvaret. Taliban-talsmann Zabihullah Mujahid sier det ble utført ved at Taliban først utløste en bilbombe og deretter sendte opprørere inn i bygningen der de begynte å skyte mot politiet.

Taliban ble utpekt som skyldige i et angrep mot en bank i samme by i slutten av mai da to politimenn ble drept og 31 såret.

