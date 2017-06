UNHCR: 100.000 sivile holdes som levende skjold i Mosul

Den ytterliggående islamistgruppa IS holder over 100.000 sivile som levende skjold i Mosul, anslår FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).