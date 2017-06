Scalise preget baseballkamp mellom demokrater og republikanere

Det var denne kampen kongressrepresentanten trente til da han og tre andre ble beskutt. Til tross angrepet ble kampen spilt som planlagt, og President Donald Trump viste ansikt med en innspilt video før kampen.

– Jeg vil takke medlemmer av Kongressen, deres medarbeidere og fans av baseball over hele landet for å støtte kveldens kamp, innledet Trump i det to minutter lange innslaget.

– Ved å spille i kveld, viser dere verden at vi ikke blir redd for trusler, vold eller angrep på vårt demokrati. Kampen vil bli spilt, sa Trump, som også sendte varme tanker til Scalise og familien.

– Steve er vår venn, han er en patriot og en ekte kriger. Jeg vet dere vil gjøre en ekstra innsats i kveld for Steve. Vi ber for alle ofrene for denne forferdelige handlingen.

Demokratene vant baseballkampen mot republikanerne 11–2.

Bedring, men fortsatt kritisk

Tilstanden til Scalise er fortsatt kritisk. men den har bedret seg det siste døgnet, opplyste sykehuset i Washington torsdag kveld lokal tid.

MedStar Washington opplyste fredag morgen at Scalise har gjennomgått en andre operasjon relatert til de indre skadene, samt et brudd i beinet.

Sykehuset opplyste samtidig at kongressrepresentanten må gjennom flere operasjoner, og at han vil være innlagt "i en tid fremover".

Etter ønske fra familien til Scalise vil det fortsatt komme oppdateringer på kongressrepresentantens tilstand.

50 til 100 skudd

Gjerningsmannen, James T. Hodgkinson (66), ble skutt og drept av politiet. Han arbeidet som frivillig for valgkampen til Bernie Sanders i fjor.

Kongressrepresentanten Mo Brooks, som var til stede der angrepet skjedde, forteller til CNN at gjerningsmannen var taus da han åpnet ild mot kongressmedlemmene.

– Våpenet var halvautomatisk. Han fortsatte å skyte på folk. Du kan bare tenke deg hvordan folk på banen løp til alle kanter, sier han.

Ifølge enkelte øyenvitner ble det trolig avfyrt mellom 50 og 100 skudd.

(©NTB)