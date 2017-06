Scalise må gjennom flere operasjoner

Steve Scalise og tre andre personer ble såret da en mann væpnet med et halvautomatisk våpen åpnet ild mot dem på en baseballbane i delstaten Virginia.

Scalise ble truffet i hoften og fraktet til sykehus for operasjon.

Torsdag morgen har MedStar Washington meldt om at Scalises tilstand fortsatt er kritisk, og at han må gjennom flere operasjoner.

President Donald Trump og førstedame Melania Trump besøkte kongressrepresentanten onsdag kveld lokal tid.

Trump har i en uttalelse bedt nasjonen om å stå samlet. Han sa også at "selv om de politiske partiene har sine uenigheter, er det verdt å huske på at alle som jobber i Washington, er her fordi de elsker USA".

