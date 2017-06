Londons brannsjef: Neppe flere overlevende etter blokkbrannen i London

Det er ikke ventet at det blir funnet flere overlevende i Grenfell Tower, sa Londons brannsjef Dany Cotton til TV-stasjonen Sky News torsdag.

– Omfanget og varmen fra brannen betyr at det ville vært et rent mirakel å finne noen i live.

Brannfolkene på stedet har omsider klart å slukke de siste flammene i bygget. Ifølge Cotton er det for tidlig å spekulere på årsaken til katastrofen.

17 mennesker er bekreftet døde, og mange er kritisk skadd etter brannen som startet natt til onsdag. Det fryktes at antallet døde vil stige betydelig.

Brannfolk traumatisert

Flere av dem som har deltatt i slukningsarbeidet, er traumatisert av det de har opplevd, ifølge Cotton.

Hun sier brannfolk liker å tro at de er tøffe og heltemodige. Men katastrofen i Grenfell Tower har vært vanskelig å håndtere for mange av dem.

Under brannen var det umulig å hjelpe mange av dem som befant seg høyt oppe i bygningen. Hele familier er savnet, og flere døde vil bli funnet etter hvert som bygningen gjennomgås.

Øyenvitner har fortalt om folk som hoppet ut av det brennende høyhuset, og om mødre som slapp barna sine ned til folk som prøvde å ta dem imot på bakken.

– Jeg snakket med en av mine brannmenn, som var like ved da en person kom ut av vinduet, og han gråt, forteller Cotton.

Hun bekrefter at barn ble kastet ut av vinduene i den 24 etasjers bygningen mens ilden var i ferd med å spre seg.

Lover grundig etterforskning

Statsminister Theresa May har lovet at brannen vil bli grundig etterforsket.

Torsdag besøkte hun branntomten hvor hun møtte brannfolk og lokale innbyggere.

Opp mot 600 mennesker kan ha bodd i de 120 kommunale leilighetene i Grenfell Tower. En forening for beboere i området har lenge advart om stor brannfare i bygningen.

Selv om det er uklart hvordan brannen startet, mener branneksperter at fasadeplatene på bygget bidro til at ilden raskt spredte seg. Platene inneholdt et brennbart plastmateriale.

Lignende plater er utbredt både i Storbritannia og andre land. Eksperter har i flere tiår advart om brannfare som følge av plater av dårlig kvalitet og etterisolering som blir feil utført.

Grenfell Tower var forsikret av det norske selskapet Protector. Selskapet opplyser at skadeomfanget anslås til 20 millioner pund – noe som tilsvarer 217 millioner kroner.

