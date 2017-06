Hellas får ny dose med krisehjelp 

Det fortalte eurogruppens leder Jeroen Dijsselbloem da han møtte pressen etter eurogruppens møte i Luxembourg torsdag kveld.

– Alt i alt mener jeg dette er et stort framskritt, sa Dijsselbloem.

– Vi går nå inn i det siste året av det økonomiske hjelpeprogrammet for Hellas. Nå skal vi gjøre Hellas i stand til å stå på egne bein igjen, sa han.

Hellas er helt avhengig av den nye utbetalingen av krisepenger for å klare å betale avdrag på lån som forfaller i juli.

Det eneste som nå gjenstår for at Hellas kan få pengene, er et formelt vedtak i krisefondet ESM.

Uenige om sletting av gjeld

Den siste tida har det pågått knallharde forhandlinger om vilkårene for hjelpen, og Hellas truet med å gå fra bordet hvis landet ikke fikk klare løfter om at mer gjeld skal slettes.

Det internasjonale pengefondet (IMF) mener mer sletting av gjeld er helt nødvendig for at Hellas skal klare seg på sikt. Tyskland har derimot strittet kraftig imot i forhandlingene.

Finansministrene kom ikke i mål torsdag, men er enige om et veikart for hvordan forhandlingene skal bevege seg videre. Samtidig lover de å gjøre det som skal til for å sikre at den greske økonomien blir bærekraftig, forutsatt at Hellas holder sin del av avtalen.

Den endelige beslutningen om hvor mye gjeld som skal slettes, kommer først når hjelpeprogrammet avsluttes neste år.

Hardt reformprogram

Hellas har gjort store kutt i budsjettene og gjennomført omfattende økonomiske reformer for å få hjelpen.

– De har møtt svært harde krav, understreker EUs finanskommissær Pierre Moscovici.

Han berømmer grekerne for innsatsen og sier landet nå har gode utsikter til å kunne komme seg ut av kriseprogrammet.

IMF-sjef Christine Lagarde står fast på at mer gjeld må slettes, men godtar at partene trenger mer tid til å forhandle.

– Dagens enighet er et viktig skritt for å hjelpe Hellas og det greske folk videre, sier hun.

(©NTB)