Helgesen legger fram klimamelding

I klimameldingen vil regjeringen gå nærmere inn på Norges utslippsbudsjett for hele perioden fra 2021 til 2030.

Det er også ventet at stortingsmeldingen vil si mer om hvordan regjeringen ser for seg at Norge skal samarbeide med EU, og hva Norge må gjøre nasjonalt for å nå klimamålene.

Klima- og miljødepartementet har varslet en pressekonferanse om klimameldingen fredag klokka 11.

