Japans kronprins klar i kulissene til å overta

Kronprins Naruhito kommenterte tirsdag sin framtidig rolle som landets overhode, på en pressekonferanse i Danmark, der han er på en ukes reise.

– Jeg ønsker å legge hjerte og sjel i hver eneste plikt, inkludert offentlige oppgaver jeg allerede har overtatt fra keiseren, sa 57-åringen.

Parlamentet i Japan vedtok fredag en lov som gjør det mulig for keiser Akihito å abdisere. Det kan innebære den første abdikasjonen i landet på 200 år.

Keiser Akihito (84) sjokkerte innbyggerne i landet i august i fjor, da han signaliserte at han ønsket å tre tilbake etter nesten 30 år som monark i landet. Han sa at han var bekymret for å ikke gjøre en god nok innsats på grunn av alderen.

Ifølge japanske medier vurderes det abdikasjon i desember 2018, når keiseren fyller 85 år.

Kronprins Naruhit er i Danmark for å markere 150 år med diplomatiske forbindelser mellom landene. Han sier at reisene rundt om i verden, for blant annet å lege sårene etter andre verdenskrig, har vært en av keiserens viktigste oppgaver.

(©NTB)