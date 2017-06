IS erobrer bin Ladens skjulested i Afghanistan fra Taliban

IS skal ha fått kontroll over hulekomplekset onsdag morgen, og Taliban skal ha flyktet i løpet av natten etter kamper som varte i tre til fire dager.

Talibans talsperson Zabihullah Mujahid hevder imidlertid at er fortet ikke tapt og kampene mellom de to gruppene pågår fortsatt.

Tora Bora ble berømt fordi al-Qaidas Osama bin Laden skal ha gjemt seg her før han tok seg over til Pakistan. I 2001 ledet USA bombeangrep mot hulene i et forsøk på å drepe bin Laden eller ta ham til fange.

Det finnes ikke afghanske sikkerhetsstyrker i området, og lokalbefolkningen skal ha prøvd å støtte Taliban mot IS.

Ifølge en talsmann for lokalmyndighetene i Nangarhar-provinsen har mange familier flyktet fra hus og avlinger i fordi de frykter ekstremistgruppen.

IS har forsøkt å etablere seg i Afghanistan siden 2014, og USA har prøvd å hindre dem siden 2015. Gruppen har hovedsakelig etablert seg i Nangarhar, og der skal de ha stått bak brutale overgrep mot sivile. Nangarhar er et viktig jordbruksdistrikt i Afghanistan.

