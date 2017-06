Dramatiske øyevitneskildringer fra London-brannen

Reporteren til The Guardian melder at beboere kan ses inne i leilighetene sine der de er fanget i flammehavet, inkludert en mann som vifter med et teppe ut av vinduet.

Folk i nabolaget står forhutlet ute i nattøyet i nærheten av den overtente bygningen. Noen ropte til mannen med teppet og ba ham holde hodet ut av vinduet og oppgi nummeret på leiligheten sin så brannmannskapet kunne finne fram til ham.

Det lukter sur og skarp røyk fra brannen og det faller brennende deler ned fra bygget. Samtidig kan det høres lyden av glass som knuser og dumpe smell.

Det blir også meldt at noen skal ha hoppet ut etter at vedkommende signaliserte SOS med en lommelykt.

– Han ropte hjelp, hjelp, hjelp, men det kom ingen. Han kastet en madrass ut av vinduet. Han sto praktisk talt i flammer og hoppet, sa et øyevitne.

(©NTB)