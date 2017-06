David Grossman vinner Man Bookerprisen

Prisen går til et verk som er oversatt til engelsk og utgitt i Storbritannia. Utdelingen fant sted i Victoria & Albert-museet i London onsdag kveld.

Prisen består 50.000 pund. Halvparten går til forfatteren og halvparten til oversetteren.

Roy Jacobsen (62) var nominert med boka "De usynlige", som på engelsk har fått tittelen "The Unseen". Boka har fått strålende kritikker i Storbritannia. Her hjemme har den solgt i over 170.000 eksemplarer. Forlaget Cappelen Damm har solgt den til 18 land.

(©NTB)