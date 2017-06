Ungarn slår ned på organisasjoner som får penger fra utlandet

EU har presset Ungarn hardt for å få stoppet det kontroversielle lovforslaget. Tirsdag ble det likevel vedtatt med overveldende flertall i den ungarske nasjonalforsamlingen.

Loven gikk igjennom med 130 mot 44 stemmer. Den sier at alle organisasjon som får mer enn 24.000 euro i året i støtte fra utlandet, må registrere seg som en "utenlandsstøttet organisasjon". Summen tilsvarer om lag 225.000 norske kroner.

Brudd på loven kan føre til nedleggelse.

Den såkalte NGO-loven er blitt kraftig kritisert av både EU-kommisjonen og Europarådet.

Mot Soros

Ungarns statsminister Viktor Orbán hevder loven har til hensikt å sikre økt innsyn og bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering.

Kritikere mener på sin side at loven virker skreddersydd for å ramme organisasjoner som støttes av den ungarskfødte milliardæren og filantropen George Soros. Han er blitt en viktig politisk hoggestabbe for Orbán, som mener Soros prøve å undergrave regjeringen i Ungarn ved å fremme liberale ideer.

Amnesty International mener Orbán ser ut til å ha latt seg inspirere av Russland, som i 2012 bestemte at organisasjoner med økonomisk støtte fra utlandet måtte registrere seg som "utenlandske agenter".

– De forslitte forsøkene på å forkle denne loven som nødvendig for den nasjonale sikkerheten kan ikke skjule dens virkelige hensikt, som er å stigmatisere, sverte og true kritiske organisasjoner og hindre det viktige arbeidet de gjør, sier Amnestys Europa-direktør John Dalhuisen.

Sivil ulydighet

Dalhuisen sier loven nå må utfordres på alle nivåer, fra organisasjonene på grasrota til EU i Brussel.

EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans har fra før gjort det klart overfor Ungarn at han ikke vil godta loven uten videre. Han mener den kan være i strid både med den frie flyten av kapital i det indre marked og med forsamlingsfriheten i EU.

Helsingforskomiteen i Ungarn varsler at den vil nekte å etterkomme kravene i loven og oppfordrer til en kampanje med sivil ulydighet.

Den norske søsterorganisasjonen er bekymret.

– Vi mener det er tragisk, sier Csilla Czimbalmos i Den norske Helsingforskomité.

– Vi har fulgt tett med på utviklingen i Russland og sett hvilken effekt den russiske loven har hatt. Det er veldig bekymringsfullt at dette nå skjer i et EU-land. Det har gått altfor langt, sier hun.

I forhandlinger

Czimbalmos sier til NTB at hun frykter den nye loven også kan få konsekvenser for de pengene Norge gir til organisasjoner i Ungarn gjennom EØS-midlene.

Ungarn er for tida også i svært vanskelige forhandlinger med Norge om en ny pott på 215 millioner euro med EØS-midler. En del av disse pengene skal gå nettopp til organisasjoner i sivilsamfunnet. Ungarn har forsøkt å ta politisk kontroll over disse tildelingene, men Norge har nektet å gå med på kravene og har stått steilt på at pengene skal forvaltes av en uavhengig organisasjon.

Europaminister Frank Bakke-Jensen bekreftet i Stortinget i forrige uke at hele potten med pengehjelp vil bli holdt igjen til en akseptabel løsninger er på plass.

(©NTB)