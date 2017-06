Sessions-høringen blir åpen

Høringen kommer en uke etter at tidligere FBI-sjef James Comey skal ha sagt i den lukkede delen av sin høring at det skal ha vært et tredje møte mellom Sessions og Russlands ambassadør Sergej Kisljak.

Tidligere i år innrømmet Sessions at han møtte ambassadøren to ganger i fjor. Før dette hadde han hevdet at han aldri møtte russere i løpet av valgkampen fram mot presidentvalget.

Demokrater i Senatets etterretningskomité ønsker å få svar på om det fant sted et tredje møte som Sessions ikke har fortalt om. Tirsdag skal justisministeren møte i komiteen for å besvare senatorenes spørsmål.

(©NTB)