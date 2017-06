Sessions avviser kontakt med Russland

I en høring i Senatets etterretningskomité tirsdag kalte Sessions anklagene "en forferdelig og avskyelig løgn".

Han avviste at han noen gang har møtt eller diskutert saken med russiske tjenestemenn.

Sessions avviste også at han har hatt et tredje møte med Russlands ambassadør til USA, Sergej Kisljak.

Kontakten mellom Sessions og ambassadør Kisljak ble omtalt av tidligere FBI-sjef James Comey da Comey møtte i etterretningskomiteen i forrige uke. I den lukkede delen av høringen skal Comey da ha sagt at det kan ha vært et tredje møte mellom Sessions og Kisljak på Mayflower-hotellet i Washington i april i fjor.

Sessions bekreftet tirsdag at han var på hotellet, men at det var i anledning en tale av daværende presidentkandidat Donald Trump. Sessions sa han ikke kan huske å ha hatt private møter eller samtaler med russiske tjenestemenn under arrangementet ved hotellet.

Sessions valgte i mars å erklære seg inhabil i alt som har med å gjøre med etterforskningen av forbindelsene mellom Russland og Donald Trumps medarbeidere.

(©NTB)