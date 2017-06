Rosenstein: Uaktuelt å gi Mueller sparken

Trumps venn Christopher Ruddy, som er sjef for Newsmax Media, sa i forkant av en høring i Senatets etterretningskomité der justisminister Jeff Sessions skal vitne tirsdag ettermiddag at presidenten vurderer å sparke Mueller, som leder FBIs Russland-etterforskning.

– Jeg tror han kanskje vurderer å avskjedige spesialetterforskeren, sa Ruddy i et intervju med kringkasteren PBS mandag.

Leder for Representantenes hus, republikaneren Paul Ryan, sier Trump og Det hvite hus bør la Mueller fullføre etterforskningen og avvente konklusjonen.

– Det beste vil være å la Robert Mueller få gjøre jobben sin, sa Ryan på et pressemøte tirsdag og la til at han har full tillit til Mueller.

– Uaktuelt

I en høring i Senatet i forkant av Sessions-høringen sa Rosenstein at han ikke ser noe grunnlag for å sparke Mueller. Han gjentok sin støtte til Mueller flere ganger og sa han er den eneste som har myndighet til å gi Mueller sparken.

Rosenstein sa han vil kunne avskjedige Mueller kun hvis det skulle finnes et legitimt grunnlag for det. En ordre fra presidenten vil ikke nødvendigvis kvalifisere til å etablere et slikt grunnlag, fastslo Rosenstein.

– Jeg kommer ikke til å følge noen ordre med mindre jeg mener de er fattet på tilstrekkelig grunnlag, sa visejustisministeren.

Rosenstein slo fast at utnevnelsen av Mueller var korrekt.

– Jeg kommer til å forsvare integriteten til Muellers etterforskning, sa Rosenstein.

Ikke bekreftet

Påstanden om at Trump vurderer å sparke Mueller, er ikke bekreftet av andre kilder. Trumps pressetalsmann Sean Spicer sier Ruddy uttaler seg på egne vegne og at han ikke har snakket med presidenten om saken.

En av Trumps advokater, Jay Sekolow, uttalte seg imidlertid noe uklart om saken i helgen. I et intervju med ABC ønsket han ikke å spekulere på om Mueller kunne bli sparket – samtidig som «ikke kunne forestille» seg at dette temaet ville bli aktuelt.

Uavhengig etterforskning

Tidligere FBI-sjef Robert Mueller ble av Rosenstein i mai utpekt til spesialetterforsker med ansvar for etterforskningen av Russlands antatte forsøk på å påvirke det amerikanske presidentvalget. Utnevnelsen skulle sikre at etterforskningen har en uavhengig ledelse.

Få dager før utnevnelsen ble FBI-sjefen James Comey sparket av Trump. Presidenten forklarte senere at han blant annet hadde hatt FBIs Russland-etterforskning i tankene da han ga Comey sparken.

Formelt sett vil Trump ha mulighet til å avskjedige Mueller, men dette vil være svært politisk kontroversielt. Den demokratiske kongresspolitikeren Adam B. Schiff mener Kongressen i så fall på egen hånd vil utnevne Mueller til å lede granskingen av saken.

– Vrangforestillinger

Flere av Trumps støttespillere har de siste dagene kritisert Mueller. Tidligere leder av Representantenes hus, Newt Gingrich, skrev følgende på Twitter mandag:

– Republikanerne har vrangforestillinger hvis de tror spesialetterforskeren vil være rettferdig. Se hvem han ansetter.

For noen uker siden uttalte Gingrich at Mueller var et strålende valg som spesialetterforsker. Etter høringen med tidligere FBI-sjef James Comey forrige uke ser det ut til at Gingrich har endret mening.

Jeff Sessions vil tirsdag bli spurt om granskingen som pågår om de mulige forbindelsene mellom Trump-administrasjonen og Russland.

Amerikanske etterretningsorganisasjoner mener russiske myndigheter forsøkte å hjelpe Trump i valgkampen fram mot presidentvalget i fjor. Det er ikke funnet bevis for at Trumps medarbeidere samarbeidet med russerne.

