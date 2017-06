Mattis: USA vinner ikke mot Taliban

Mattis ble grillet i forsvarskomiteen tirsdag. Den republikanske senatoren John McCain, som også er komiteens leder, ga uttrykk for åpenbar frustrasjon og ville ha svar på hvorfor de amerikanske styrkene i Afghanistan ikke klarer å nedkjempe Taliban.

– Taliban hadde et bra år i fjor, og de forsøker å få et godt år også i år. Akkurat nå mener jeg at fienden er på frammarsj, sa Mattis.

– Vi er nå seks måneder inne i den nye Trump-administrasjonen og vi har ennå ikke fått en Afghanistan-strategi på bordet. Det er vanskelig å følge opp forespørsler om budsjettøkninger så lenge vi ikke vet hva planen går ut på, sa McCain.

– Vi vet hva strategien var de forrige åtte årene: Ikke tap. Den virket ikke, sa McCain.

Mattis vedkjente seg realiteten på bakken.

– Vi vinner ikke i Afghanistan akkurat nå. Vi skal ordne opp i dette så raskt som mulig, sa Trumps forsvarsminister.

Mattis sa også at Trumps Afghanistan-strategi ikke vil være klar før i midten av juli. Ifølge amerikanske medier skal Mattis ha tatt til orde for å sende 3.000–5.000 flere soldater til Afghanistan, men han kan ikke på egen hånd fatte en slik beslutning.

Mandag måtte Mattis møte til høring i Representantenes hus. Der kritiserte han begrensninger på budsjettet som ble innført av tidligere president Barack Obama. Begrensningene har hindret vekst og satt amerikanske soldater i større fare, sa Mattis.

(©NTB)