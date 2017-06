Kollisjon utløste terroralarm i Stockholm

Stockholm-politiet gikk i full beredskap da en lastebil kolliderte med en taxi på Götgatan i Stockholm tirsdag.

Lastebilsjåføren kjørte videre til Bondegatan i full fart – med taxien tutende etter seg. I Bondegatan satte sjåføren fra seg lastebilen og stakk fra stedet. Et vitne sier til nyhetsbyrået TT at hans første tanke var at dette var et terrorangrep.

– Ryggmargsrefleksen sier jo det nå for tiden. Men senere da vi så taxien og pratet med sjåføren forsto vi at det nok ikke var det. Så da ble jeg veldig lettet, sier Fredrik Lybeck.

Taxisjåføren har i ettertid fortalt at han fulgte etter lastebilen og forsøkte å få sjåføren til å stanse, fordi bilen hans hadde blitt bulket.

Store politistyrker ble satt inn i jakten på sjåføren, og tirsdag ettermiddag meldte Aftonbladet at han var pågrepet og at han har erkjent at det var han som kjørte lastebilen.

– Jeg kan ikke si mer enn at vi har pågrepet en mann som er mistenkt for å ha kjørt lastebilen, sier en talsmann for politiet, Sven Erik Olsson.

