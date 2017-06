Brettpadlere i havsnød utenfor Aarhus

En instruktør og ti elever ble overrasket av kraftig vind da de var ute med såkalte padlebrett utenfor Skæring strand ved Risskov tirsdag. To redningshelikoptere, et sivilt fartøy og redningsmannskaper ble satt inn for å hjelpe dem etter at nødmeldingen kom ved 11.30-tiden.

- Det blåser kraftig i området, opplyste en ikke navntgitt vaktleder ved Forsvarets operasjonssenter.

De elleve brukte såkalte "Stand up paddle board" (SUP) og var iført våtdrakter.

En time senere var alle reddet.

(©NTB)