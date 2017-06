Kolera øker dramatisk i Jemen

Sykdommen er oppdaget i 20 av Jemens 22 provinser. WHO frykter at 124.000 mennesker kan være smittet. Helseorganisasjonen anslo i mai at kolerautbruddet kan smitte så mange som 300.000 personer i løpet av de neste seks månedene.

I mai innførte myndighetene unntakstilstand for å kunne klare å håndtere det omfattende utbruddet. Men situasjonen er svært vanskelig, ettersom mer enn halvparten av Jemens helseklinikker er satt ut av drift som følge av den pågående borgerkrigen.

